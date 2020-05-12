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Düzce'de bahar çiçekleri dikimi devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir çok noktada bahar çiçeklerinin dikimine devam ederken, dikilen çiçeklerle sokaklar renk cümbüşüne döndü.


Bahar aylarının gelmesi ile birlikte Düzce Belediyesi'de çiçek dikim işlerini hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipler il merkezinde belli başlı noktalarda bahar çiçeklerinin dikimini gerçekleştiriyor. Ekipler D-100 karayolu üzeri, Kavşaklar, caddeler ve bazı sokaklarda oluşturulan dikim alanlarına bahar çiçeklerini dikerken, sokaklar renk cümbüşü ile canlandı.

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