Düzce'de başladı Türkiye'ye yayıldı

Düzce'de 2 yıl önce başlayan bağımlılıkla mücadele eylem planı çerçevesinde temelleri atılan uyuşturucuyla mücadele toplantısı bütün Düzce'de de bütün Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak yapıldı. Temelleri Düzce'de atılan ve bütün kurumların istişare içinde bulunduğu toplantılar çerçevesinde ilimizde bağımlılıkla mücadelenin önüne geçilmesi planlanmıştı.

Valilik Toplantı Salonunda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında yapılan toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Vali yardımcıları, Kaymakamlar, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile Düzce'deki kurumların yöneticileri, STK Temsilcileri katıldı. Toplantıda Düzce'de ki bağımlılıkla mücadele etkin planları görüşüldü. Konu hakkında toplantı öncesinde açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, uyuşturucu ile mücadelede başarılı olduklarını ancak Zehir tacirlerinin de yeni yeni konular ürettiğini dile getirdi.

Vali Dağlı, "Yaklaşık 2 yılın üzerinde uyuşturucuyla mücadele toplantılarımızda her ay düzenli bir şekilde yapıyoruz. Sonuçlarını takip ediyoruz ve önümüzdeki ayda neler yapılacağını planlıyoruz. Bugünkü toplantımız biraz daha farklı. Bugün bütün Türkiye'de ve ilçelerde saat 09:30 itibariyle aynı toplantı yapılıyor. Bakanlığımızın da böyle bir talimatı var. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah güzel kararlar alacağız. Yine bir ay zarfında neler yaptığımızı, geçen yıl içerisinde neler yaptığımızı değerlendirmesini yapacağız. Hızlı kararlar alarak uyuşturucuyla mücadele için biraz daha depar atacağız. Çalışmalarımız oldukça iyi ancak yeni yeni konular ortaya çıkabiliyor.Bu noktada biraz daha persfektivimizi değiştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

2 yıl önce medyada sık sık yer alan bağımlı gençler haberlerinin ve görüntülerinin ardından Düzce'de görev yapan bütün kurumların istişare halinde bulunduğu uyuşturucuyla mücadele eylem planı Vali Zülkif Dağlı tarafından hayata geçirilmişti. Yapılan toplantıların ve eylem planının başarılı olması ardından İçişleri Bakanlığı tarafından bütün Türkiye'de uygulanmaya başlanmıştı. Her ay toplantılar farklı bir mahallede ve farklı yerlerde yapılıyordu. Yapılan toplantılarla uyuşturucuyla kullanımında Düzce'de önemli bir düşüş yaşandı.