Düzce'de başlatılan kampanyaya kitaplar gelmeye başladı

Kampanya ile toplanacak kitaplar, Yığılca'da bulunan köy okullarına bağışlanacak. Kampanyanın duyurulması ile birlikte kitaplarda gelmeye başladı.

Düzce'de öğrencilerin daha fazla kitap okumasını sağlamak amacıyla kampanyalar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde “Kardeşine Bir Kitap da Senden Olsun” etkinliği başlatıldı. Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatlarıyla hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğiyle kitap okuma ve hediyeleşme seferberliği; “Bilen unutur, kitap unutmaz. Kardeşine bir kitap hediyen olsun, o da seni unutmasın.” sloganıyla başladı.

Kampanya ile toplanacak kitapların, Yığılca ilçesinde bulunan köy okullarına bağışlanması planlanıyor. Bu seferberliğe katkıda bulunmak isteyen vatandaşların kitapları kendilerine en yakın resmi kurum ve kuruluşlarda bulunan kitap toplama kutularına bırakarak kampanyaya katkıda bulunması bekleniyor.

Kampanyanın duyurulmasının ardından ise duyarlı gençler okudukları kitapların kardeşlerine ulaşması için kurumlara getirmeye başladı.