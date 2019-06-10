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Düzce'de bayramda kazalarda 3 kişi öldü 52 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada kent genelinde bayram tatili boyunca Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalarda 3 kişinin öldüğünü 52 kişinin ise yaralandığını bildirdi.


Düzce Valiliği 9 günlük bayram tatili boyunca polis sorumluluk bölgesinde 65 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen kazalarda ise 3 kişinin hayatını kaybettiği 52 kişinin ise yarandığı bildirildi.



23 sürücü alkollü yakalandı


Yapılan açıklamada, ayrıca “Ramazan Bayramı süresince 4 bin 979 araç kontrol edilmiş, bin 237 araç sürücüsüne 393 bin 665 TL ceza uygulanmış, 44 araç trafikten men edilmiş ve 23 adet sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan dolayı geçici olarak el konulmuştur. Drone denetiminden ise 15 adet araç sürücüsüne şerit izleme kurallarına uymamak, 21 sürücüye Kırmızı ışık ihlali olmak üzere 36 araç sürücüsüne 6 bin 555 TL cezai işlem uygulanmıştır” denildi.

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