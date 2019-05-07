Düzce'de Belediyesi haşere ile mücadele başlattı

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde yoğunlaştırdığı çalışmalarla zararlı canlıların üremesinin önüne geçiyor. Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı onaylı olan ilaçlar sayesinde havaların ısınmasıyla beraber oluşan mikropların, insana ve çevreye olan etkisi minimum seviyeye indiriyor.

Taşıdıkları bakterilerle; sıtma, tifo, tifüs, kene gibi birçok hastalığı insanlara bulaştırabilen haşerelerle etkili bir şekilde mücadele eden Düzce Belediyesi, insan sağlığı için ciddi sağlık sorunlarının yaşanmasının da böylece önüne geçiyor.

Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğüne dikkat çeken

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, apartman arasındaki boş alanlara çöpünü atmamalarını, ağzı açık bir şekilde su depolamamalarını, fosseptik ve kuyu benzeri depoların sinek girmeyecek şekilde ağzının kapalı olmasına özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.