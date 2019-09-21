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Düzce'de bilgi güvenliği eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce orman İşletme Müdürlüğü personeline ‘Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi’ konulu eğitim verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce orman İşletme Müdürlüğü personeline ‘Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi' konulu eğitim verildi.


Orman Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Bilal Yıldırım ve Bilgisayar Teknikeri Fatih Türkan tarafından, Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şeflikleri, idari personel, teknik personel ile büro çalışmalarında görevli memur ve işçi personele yönelik ‘Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi' konulu hizmet içi eğitim semineri yapıldı. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Temel Kavramlar ve Farkındalık, Fiziksel Güvenlik, Parola Güvenliği, İnternet ve İntranet Kullanımı, E-Posta Kullanımı, Güvenlik İhlalleri ve Yasal Sorumluluklar başlıkları altında power point sunusu ve videolarla destekli olarak verilen eğitimi, İşletme Müdürlüğü personeli ilgiyle takip etti.


İşletme Müdürlüğünden eğitime katılan personele iyi dilek ve temennilerin ardından eğitim sona erdi.

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