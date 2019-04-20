Düzce'de bin 200 fidan toprakla buluştu

Düzce'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü geride bırakıldığı halde, kurumlar, okullar ve vatandaşlardan fidan dikme talepleri hız kesmeden devam etti. Kısa sürede bin 200 fidan toprakla buluştu.

Düzce'de kurum ve kuruluşlar fidan dikmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Sağlıklı Yaşam Merkezine 50 adet ladin fidanı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelince 100 adet kestane ve akasya fidanı, Körpeçler Anaokuluna öğrenciler eşliğinde 150 adet şimşir, çınar ve erguvan fidanı, Çilimli Adliye Personelince 750 adet sedir fidanı, Sinirci köyü camii ve köy konağına köy halkıyla 100 adet ladin fidanı ve Uzunmustafa İlköğretim okulu öğrencileriyle 100 adet akasya fidanı dikildi.

Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımızın, fidan dikimi konusundaki talep ve heyecanlarının kendilerini oldukça memnun ettiğini, fidan dikimi konusunda talepte bulunan tüm müracaatları karşılamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.