Düzce'de binlerce hayvana aşı uygulaması yapıldı

Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Eylül ayı içerisinde, 23 mahalle ve 19 köyde 11 bin 145 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı, 32 köy 11 mahallede 592 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 13 köy 9 Mahallede 231 adet büyükbaş hayvana Lumpy Skin Disease aşısı koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca 17 mahalle ve 13 köyde 273 köpeğe kuduz aşısı yapıldı.

Düzce'de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, 456 adet büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.