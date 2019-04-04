Düzce'de bir ilk gerçekleştirilecek

Düzce Fuarı yapılacak. Vali Zülkif Dağlı, fuarın Düzce için çok önemli olduğunu söyledi.

Düzce'de 2-5 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilecek olan ve içerisinde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizm yer alacağı 1. Düzce Fuarı için Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, dernek ve oda başkanları ve ilgililer katıldı.

“İlk adım atıldı”

Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzce'nin tanıtım noktasında hak ettiği yere gelmesi için bu fuarın çok önemli olduğunu vurgulayarak “Önemli bir faaliyet için ilk adımı attık. Fuar organizasyonları özellikle kavşak noktalarında, ana arterlerde, ulaşımın yakın olduğu ve çevresinde potansiyeli barındıran yerlerde yapılır. Düzce'de böyle bir Potansiyel var. Düzce'nin hak ettiği yere gelmesi için bu fuar çok önemli. Ahşap ürünlerinde Türkiye'de sayılı bir yerimiz var. Fındık üretiminde ülkemizde beşinci sırada yer alıyoruz. Bal kabağı üretiminde üçüncü sıradayız. Tarım bundan sonra dünyada çok daha fazla önem kazanacak. Doğal güzellikleriyle, macera ve spor turizmini geliştirmek ve körfez ülkelerine dönük bir turizmi başlatmak niyetindeyiz. Bunun için iki yıldır çaba harcıyoruz. Fuarın amacına ulaşması noktasında herkesi çok istekli görüyorum. Zamanlamanın da iyi olduğunu düşünüyorum. En büyük temennimiz bu fuarın her yıl aynı tarihlerde devam etmesi. Katılımın yoğun olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Şahin, “Bölgeye hitap edecek bir fuar alanı istiyoruz”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin bölgeye hitap edecek bir fuar alanına sahip olmak istediklerini işaret ederek “Sanayiden, turizme, tarımdan, gıdaya her alanda potansiyeliyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Düzce tanıtım ve markalaşma alanında hak ettiği noktaya ulaşamadı. Hem ulusal hem uluslararası platformda marka değerinin artırılması için çaba harcamaya devam ediyoruz. Bu alandaki adamlardan biri de Düzce Fuarı. Bu fuarı çok önemsiyoruz. Bizim bulunduğumuz havzada fuar alanı yok. Amacımız büyük bir fuar alanına sahip olmak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.