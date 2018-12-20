Düzce'de bir ilke imza atacaklar

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile Düzce'de ilk kez “Düzce Kabağı Lezzet Şenliği” düzenlenecek.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin girişimi ile Düzce Kabağı tüm Türkiye'ye tanıtılacak. “Düzce kabağı Lezzet Şenliği” 28-29-30 Aralık tarihlerinde Anıtpark meydanında yapılması planlanırken festivale; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kızılayı Düzce Şubesi destek veriyor. Festival kapsamında kabaktan yapılan çeşitli yemekler arasında yarışmalar düzenlenecek. Ziyaretçiler müzikli eğlencenin yanı sıra kurulan stantlarda Düzce'nin tescilli ürünlerini tanıma fırsatı bulacak. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan stantlarda eski tarım aletlerinin de tanıtımı yapılacak. Festivalin en önemli aşamasında da 1 ton kabaktan yapılacak tatlı ve tuzlu çeşitlerden oluşan yemekler ziyaretçilere ikram edilecek.

Son hazırlıklarla ilgili yapılan toplantıda Düzce'nin kabağının ulusal ve uluslar arası seviyede tanıtılması için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Düzce Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar başkanlığında yapılan toplantıya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, Kültür İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile il müdürlüklerinden temsilciler katıldı.

Öte yandan Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri Düzce Kabağı için tanıtım çalışmalarına start verdi. “Ebru Akel ile Kendine İyi Bak” adlı TV programında Düzce Kabağı ile yapılan lezzetleri tanıtan Düzceli kadınlar 27 Aralık Perşembe günü saat 08:00'de izleyicilerle buluşacak.