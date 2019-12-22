İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

D?zce'de bir kilometreye 151 ki?i d???yor

D?ZCE(?HA) ? D?zce’de bir kilometreye 151 ki?i d???yor.

D?ZCE(?HA) ? D?zce'de bir kilometreye 151 ki?i d???yor.


T?rkiye ?statistik Kurumu Kocaeli B?lge M?d?rl???nce a??klanan verilere g?re N?fus yo?unlu?u olarak ifade edilen bir kilometrekareye d??en ki?i say?s?, D?zce'de 2000 y?l?nda 122 ki?i iken 2018 y?l?nda 151 ki?i oldu. D?zce ilinde y?llara g?re n?fus yo?unlu?una bak?ld???n da, 2007 y?l?nda 126 ki?i, 2008 y?l?nda 128 ki?i, 2009 y?l?nda 131 ki?i, 2010 y?l?nda 132 ki?i, 2011 y?l?nda 133 ki?i, 2012 y?l?nda 135 ki?i, 2013 y?l?nda 137 ki?i, 2014 y?l?nda 139 ki?i, 2015 y?l?nda 140 ki?i, 2016 y?l?nda 144 ki?i, 2017 y?l?nda 147 ki?i, 2018 y?l?nda 151 ki?i oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.