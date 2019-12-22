D?ZCE(?HA) ? D?zce'de bir kilometreye 151 ki?i d???yor.

T?rkiye ?statistik Kurumu Kocaeli B?lge M?d?rl???nce a??klanan verilere g?re N?fus yo?unlu?u olarak ifade edilen bir kilometrekareye d??en ki?i say?s?, D?zce'de 2000 y?l?nda 122 ki?i iken 2018 y?l?nda 151 ki?i oldu. D?zce ilinde y?llara g?re n?fus yo?unlu?una bak?ld???n da, 2007 y?l?nda 126 ki?i, 2008 y?l?nda 128 ki?i, 2009 y?l?nda 131 ki?i, 2010 y?l?nda 132 ki?i, 2011 y?l?nda 133 ki?i, 2012 y?l?nda 135 ki?i, 2013 y?l?nda 137 ki?i, 2014 y?l?nda 139 ki?i, 2015 y?l?nda 140 ki?i, 2016 y?l?nda 144 ki?i, 2017 y?l?nda 147 ki?i, 2018 y?l?nda 151 ki?i oldu.