Düzce'de bir yılda 86 bin 752 ton atık bertaraf edildi

Faruk Özlü, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin bir yıllık verilerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Özlü Türkiye'de birçok ile örnek olan Katı Atık Tesisinde bir yılda 4 Milyon metreküp biyogaz ve 3 Bin 600 haneye yetecek kadar elektrik üretildiğini kaydetti.

Düzce'nin çöp sorununu tarihe gömen, çöpten elde edilen atıkların enerji ve gübre olarak ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayan Faruk Özlü, tesisin bir yıllık çalışmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

2021 yılının ilk gününden itibaren Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin faaliyetlerini sürdürdüğü ifade eden Başkan Özlü, bu yıl içerisinde tesise getirilen tüm atıkların bertaraf edildiğini dile getirdi. Düzcelilerin daha temiz ve daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri adına birçok adım attıklarını, ‘Temiz Şehir Düzce' sloganıyla yol aldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Özlü; “Hecinler bölgesinde ki tesisimizi faaliyete geçirerek ilk ve en büyük adımı atmamızın ardından, ilçe belediyelerimizin çöplerini hızlı şekilde sisteme dahil edebilmeleri adına Katı Atık Transfer İstasyonumuzu da bu yılın Temmuz ayında faaliyete geçirmiştik. Transfer İstasyonumuz devreye girmeden önce ilçelerimiz de dahil olmak üzere tesise götürülen atık miktarı 67 Bin 711 ton iken, bu rakam Konuralp Transfer İstasyonumuzun devreye girmesiyle birlikte 19 Bin 40 ton artarak toplamda 86 Bin 752 tona ulaştı” dedi.

3 bin 600 haneye yetecek kadar elektrik üretildi

Tesise, yıl boyunca giren 86 bin 752 ton atığın çıktılarının ekonomik değer olarak kazanımlarını da paylaşan Başkan Dr. Faruk Özlü, “Amacımız, tüm belediyelerimiz ve paydaşlarımız başta olmak üzere çöpün bir sorun olarak görülmesinden ziyade geri dönüşümünden elde edilecek katkıyı değerlendirmek. Çöpün, enerjiden gübreye, yakıttan dolgu malzemesine kadar birçok şekilde değerlenebilir olduğunu görmemiz gerekli. Yıl genelinde tesise getirilen atıklarından bugüne kadar 4 Milyon 61 Bin 211 metreküp Biyogaz üretimi sağlarken, 8 Bin 994 MW Elektrik üretildiğini de belirtmek isterim. Bu rakam 3 Bin 600 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına denk gelmektedir. Tesisin tam kapasite ile çalışması ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla önümüzde yıl bu rakamlar çok daha yukarılara çıkacak ve ekonomik değer olarak Düzce'ye geri dönecektir” şeklinde konuştu.

296 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Başkan Özlü, bu yılın Mayıs ayında tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için faaliyetlerine başlayan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezine getirilen 296 ton tıbbi atığın da, steril edilmelerinin ardından parçalanarak hacminin küçültüldüğünü ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra da Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde bertaraf edilmesinin sağlandığını sözlerine ekledi.