Düzce'de bir yılda binlerce ağaç dikildi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2020-2021 yılı içerisinde Düzce'yi daha yeşil bir kent haline getirmek için başlattığı ağaçlandırma çalışmaları ile 114 Bin 389 bitkiyi toprakla buluşturdu.

Düzce Belediyesi başlattığı ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile bir yılda 114 Bin 389 bitkiyi toprakla buluşturdu. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin ferah, modern ve estetik açıdan daha güzel bir görünüme sahip olması için yenileme çalışmalarının devam ettiğini ayrıca yeşil alanlara da özel önem gösterdiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl 3 bin 293 ağaç ve 111 bin 96 çalı tipi estetik görünümlü bitki dikiminin yapıldığını söyleyen Başkan Özlü, “ Şehirler insanların gereksinimlerine göre zamana bağlı olarak gelişip yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Şehir içindeki ağaçlarımızın gövde ve kök sisteminin çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmesi yaşam süresini kısaltıyor. Bu da şehir merkezinde bazı değişimlerin yapılmasını gerektiriyor. Bu kapsamda kent merkezini güzelleştirmek adına kaliteli yeni bitkilerin dikim işlemi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz kontrolünde devam ediyor” diye konuştu.

Cedidiye Meydan, Kent Estetiği ve Asar Deresi Projeleri ile kentte büyük bir dönüşüm olacağını kaydeden Başkan Özlü, bu kapsamda proje alanlarında kalan bazı ağaçların nakledilmesinin elzem olduğunu belirtti.

Cedidiye meydan projesi dahilinde 3 adet çınar, 6 adet ıhlamur ağacının tekniğine uygun olarak söküldüğünü ve şehir merkezinde çeşitli alanlara nakil ve dikiminin gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Özlü, “İstanbul Caddesi zemin ve cephe düzenleme kentsel tasarım projesi dahilinde 73 adet ağaç tekniğine uygun olarak söküldü. İçlerinden sağlıksız olanları eledik ve kent merkezinde çeşitli alanlara diktik. Ayrıca Asar Deresi 1. Etap rekreasyon alanı projesi dahilinde 48 ağacımızı da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz saksılama işlemi yaparak bakıma aldı” şeklinde konuştu.

"Söktüğümüz ağaçların yerine yenisini dikeceğiz"

Sökülen ağaçların yeni yerlerine nakil edildiğini hatırlatan Başkan Özlü; "Bütün bu çalışmaları yaparken şehir merkezindeki ağaçları kesmek yerine, zarar vermeden söküm işlemi gerçekleştirerek başka alanlara nakil ettik. Projeler kapsamında nakil ettiğimiz ağaçların yerine şehrin toprak dokusuna uygun yeni ağaçlarımızı da dikeceğiz. Kentimizi estetik görünümüyle, projeleriyle çevre illere örnek, daha yaşanabilir, modern hale getirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.