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Düzce'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ağustos ayı içinde 29 köy 8 mahallede toplam 937 hayvanı çeşitli hastalıklara karşı aşıladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağustos ayı içinde 29 köy 8 mahallede toplam 937 hayvanı çeşitli hastalıklara karşı aşıladı.


Tarım ve Orman Müdürlüğü ağustos ayında, 16 köyde 382 büyükbaş hayvana brusella aşısı, 3 köyde 165 küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı, 10 köyde 382 büyükbaş hayvana Lumpy Skin Disease aşısı koruyucu olarak yapıldı. Ayrıca koruyucu olarak 8 mahallede 8 köpeğe kuduz aşısı uygulandı.


Hayvan pazarının açık olduğu günlerde ekipler yaptıkları denetimlerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadığı bildirildi.

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