Düzce'de buzlanma ve don etkili oluyor

Düzce'de mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma ve don etkili oluyor. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden sürücüler, tamamen buzla kaplanan araçlarından buzları sökmek ve araçlarını çalıştırmak için uzun süre uğraş verdiler.

Düzce Valiliği'nin geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Düzce'de özellikle 7-8 Aralık tarihlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istenmişti.

Valiliğin uyarısının ardından mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle hafta sonu sabah erken saatlerde araçlarının başına giden sürücüler zor anlar yaşadılar. Araçlarının camları komple buzla kaplanan sürücüler, buzları sökmek için uzun süre uğraş verdiler.