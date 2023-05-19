Düzce'de cadde fener alayı ile aydınlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Düzce'de Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü düzenlendi.

Düzce Valiliği tarafından Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşünde yüzlerce kişi ellerinde meşale, Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Düzce Belediyesi önünde toplanan coşkulu kalabalık Düzce Belediyesi Mehteranı eşliğinde İstanbul Caddesi'nden Anıtpark'a kadar yürüdüler. Yürüyüşte gençler dev bayrak açtı. Anıtpark Meydanı'nda sona eren yürüyüş ardından Düzce Belediyesi mehteran takımı, alanı dolduran vatandaşlara mehter gösterisi gerçekleştirdi. Mehter ekibinin söylediği marşlara vatandaşlarda eşlik etti.