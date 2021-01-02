Düzce'de cadde ve sokaklar boş kaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde başlayan ve pazartesi 05.00'e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin belirli noktalarında ki uygulama noktalarında jandarma ve polis ekipleri denetim yaptı, izin belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.