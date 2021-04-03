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Düzce'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüsle mücadele kapsamında, vakaların artması sebebi kırımızı iller arasına giren Düzce’de Cumartesi günü yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında, vakaların artması sebebi kırımızı iller arasına giren Düzce'de Cumartesi günü yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.


Düzce'de korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi günleri kaldırılmıştı. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi kısıtlamasının yeniden uygulanacağını açıklamasının ardından, Düzce'de cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başladığı 58 il arasında yer aldı.


Cumartesi günü tekrar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Şehrin en işlek caddeleri sessizliğe büründü.

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