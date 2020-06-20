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Düzce'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı

DÜZCE(İHA) – Yurdun belli bölgelerinde etkili olan yağış Düzce’de de etkili oldu.

DÜZCE(İHA) – Yurdun belli bölgelerinde etkili olan yağış Düzce'de de etkili oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle kentte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar ilerlemekte zorlandı.


Düzce'de yoğun yağış etkili oluyor. Bir anda bastıran yağış nedeniyle kentte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış nedeniyle trafikte araçlar zorlukla ilerdi. Meteoroloji yetkilileri Düzce'de son 1 saat içinde metrekareye 20 kilo yağış düştüğü belirlendi. Yetkililer yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Yağışların devam etmesi bekleniyor.

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