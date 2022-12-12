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Düzce'de çadırları lodos vurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra kurulan çadırlar, gece saatlerinde lodosun etkisinde kaldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra kurulan çadırlar, gece saatlerinde lodosun etkisinde kaldı.


Depremin ardından evleri hasar gören veya korktukları için evlerine giremeyenler için kurulan çadırlar gece saatlerinde lodosun etkisinde kaldı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle bazı çadırlar çöktü bazı çadırlar da yön değiştirdi. Çadır kent çevresindeki dubalar da savruldu. Vatandaşlar ise çadırlarda güçlendirme çalışması yaptı.

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