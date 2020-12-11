Düzce'de camilerde yağmur duasına binlerce kişi katıldı

DÜZCE(İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi Düzce'de de cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Yağmur duası drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlanmasının ardından Türkiye'nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü. Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. Hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi. Namaz sonrası Düzce'de ki tüm camilerde yağmur duası edildi. Cami etrafında bulunan kadınlarda yağmur duasına eşlik ederken, dua havadan drone ile görüntülendi.