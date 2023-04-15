Düzce'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yerde sürüklendi

Düzce'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yerde metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kaza, Darıcı Mahallesi Yeni Terminal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terminal istikametinden şehir mezarlığı istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 81 ACM 768 plakalı motosiklet ile Ahmet A. idaresindeki 34 DFR 339 plakalı motosiklet, cadde üzerinde kafa kafaya çarpışarak savruldu. İki motosiklet sürücüsünün de sürüklendiği kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.