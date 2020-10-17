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Düzce'de çeltik hasadına devam ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Konuralp ve Çilimli bölgelerinde eylül ayında başlayan çeltik hasadına devam ediliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Konuralp ve Çilimli bölgelerinde eylül ayında başlayan çeltik hasadına devam ediliyor. Düzce'de yaklaşık 2 dekar alanında ekilen çeltiğin bu ay içerisinde hasadının bitmesi bekleniyor.


Düzce'de 2 dekar alana ekilen çeltiklerin hasadı devam ediyor. Düzce'de yetiştiriciliği yapılan ve aynı zamanda kendisine has özel tat ve lezzetiyle coğrafi işaret alan çeltik Düzce için önemli bir tarım ürünü olarak görülüyor. 2020 yılı üretim sezonunda Düzce Merkez ilçe ve Çilimli ilçelerinde başlayan çeltik hasadında alınan verimlerin geçmiş yıllara göre önemli bir artış olduğu görüldü. Hasat işlemleri için çevre illerden gelen 2 adet biçerdöver tarafından yapılırken, bu biçerdöverler Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından rutin olarak denetleniyor.

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