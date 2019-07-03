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Düzce'de çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı.

Yaralayan şahıs ise olay sonrası firar etti.


Olay sabah saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde meydana geldi. Mehmet B. oğlu Ali B. ile ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs arazide tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda şahıs yanında bulunan av tüfeği ile babayla oğlunu yaraladı. Mehmet B. kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan ise ayağından yaralandı. Etrafta bulunan kişilerin haber vermesi ile olay yerine giden Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Olay sonrası olay yerinden kaçan şahsın aranmasına devam edilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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