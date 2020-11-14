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Düzce'de çocuklar bu kış üşümeyecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta başında başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası kapsamında ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta başında başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin' kampanyası kapsamında ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmaya başlandı.


Düzce'de çocuklar üşümesin diyerek bir bot bir mont kampanyası başlatan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara yardımları ulaştırmaya başlandı. Sosyal medya ve sokaklarda yapılan reklamın ardından hayırsever Düzceliler tarafından yoğun bir destek ile müdürlükte toplanan montlar ve botlar beden ile numaralarına göre ayrıldı. Daha sonra personeller tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar müdürlüğe çağırılarak tek tek giydirildi. Kampanyanın hala devam ettiğini belirten personeller, destek vermek isteyenlerin Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçmesi istendi.

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