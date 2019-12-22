D?zce'de Co?rafi tescil say?s? y?kseliyor

Tar?m ve Orman ?l M?d?rl??? D?zce'nin sahip oldu?u y?resel ?r?nlerin Co?rafi ??aret Ba?vurusunun al?nmas? i?in ilgili kurumlara D?zce ?ekerkam??? Pekmezi ve D?zce Kestanesi i?in ba?vuruda bulundu. Daha ?nce 5 Co?rafi i?areti olan D?zce'de bu say? de?erlendirme sonu?lar?n?n olumlu sonu?lanmas? ile birlikte 12'ye ??kacak.

D?zce'nin sahip oldu?u y?resel ?r?nlerin korunmas? ve gelecek nesillere aktar?lmas? ad?na D?zce Tar?m ve Orman ?l M?d?rl???'nce; ?T?rk Patent ve Marka Kurumu Ba?kanl???na, ilimizde ?retimi yap?lan, ?n? ve belirgin nitelikleri itibariyle D?zce ile ?zde?le?en ?r?nlerin co?rafi i?aret tesciline y?nelik ?al??malar devam ediyor. Daha ?nce ba?vurusu yap?larak co?rafi i?aretle tescillenen D?zce K?ftesi, D?zce Ac?kas?, Ak?akoca Meleng?cce?i Tatl?s?, Ak?akoca Mancarl? Pide ve Konuralp Pirinci'nin yan? s?rada daha ?nce D?zce ??ras?, D?zce Sirkesi, D?zce F?nd?kl? Tahin Helvas?, D?zce Kestane Bal? ve D?zce Kestane Kaba?? de?erlendirme a?amas?nda bulunuyor. Bu 5 ?r?ne ek olarak D?zce ?ekerkam??? Pekmezi ve D?zce Kestanesi'ne y?nelik Co?rafi i?aret tescil ba?vurusu da ger?ekle?tirilmi? oldu. Bu kapsamda D?zce'de Co?rafi ??aret Tescilinde de?erlendirme a?amas?nda yer alan ?r?n say?s? 7'ye y?kselmi? oldu.