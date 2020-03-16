Düzce'de çöp kamyonu yoldan çıktı: 3 yaralı

Düzce'de yoldan çıkan çöp kamyonu tarlaya girdi. Kazada sürücü ve çöp kamyonun arkasında bulunan 2 işçi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Poyraz idaresindeki 34 LE 4469 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada sürücü Okan Poyraz ile çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiler Bekir Polat ve Engin Polat yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Çöp kamyonu vinç yardımıyla tarladan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.