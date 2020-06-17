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Düzce'de çöp konteynırları çalınıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi sınırları içinde evsel atıkların toplanması amacıyla muhtelif yerlerde bulunan çöp konteynırlarının çalınması üzerine, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hırsızlık olayları ile karşılaşılması halinde 153 Beyaz Masa veya emniyet güçlerine bilgi verilmesini istedi.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Düzce genelinde evsel atıkların toplanması işinde kullanılan muhtelif ebatlardaki çöp konteynırlarının son 45 gün içerisinde çalındığı ihbarları hızla artış göstermiştir, kent temizliği işinin önemli bir parçası olan çöp konteynırlarının cadde ve sokaklarda kullanımlarının sorunsuz devam etmesi ve hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi adına yer değişikliği, çöp konteynırı kapağının ya da parçalarının alınmaya çalışılması ya da hırsızlık olayları ile karşılaşılması halinde 153 Beyaz Masa ya da emniyet güçlerine hızla bilgi verilmesi, olaya ait plaka bilgisi ve fotoğraf alınması önemle rica olunur” denildi.

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