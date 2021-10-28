İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı

Cumhuriyetin ilanının 98.

Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı etkinleri Düzce'de Anıtpark Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.


Cumhuriyetin ilanının 98 Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Düzce'de yapılan törenlerle başladı Atatürk Anıtına çelenk koyma töreninde Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli anıta çelenk koydu. Protokol üyeleri siyasi parti il başkanları, STK temsilcilerinin de katıldığı törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile tören sona erdi


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasına Millet Parkı'nda bulunan vatandaşların da eşlik etmesi, duygulandıran görüntüler oluşturdu.

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