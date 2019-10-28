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Düzce'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Düzce'de Anıtpark Meydanında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Düzce Vali Yardımcısı Abdulgani Mağ, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, siyası parti il temsilcileri ve STK'lar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından ise tören son buldu.


Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Salı günü Valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek. Sonrasında ise tören geçişi ve kutlamalar yapılacak.

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