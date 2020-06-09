Düzce'de DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda içlerinde örgütün bomba uzmanı, üst düzey yöneticisi ve savaşçı diye adlandırılan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren ve daha sonra kaçarak Düzce'ye yerleşen 22 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonrasında zanlıların adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında örgüt içerisinde bomba imha uzmanı, üst düzey yönetici ve savaşçı olarak adlandırılan A. H., A. H., S. M., N. N., N. A., S. A. ve A. A. polis ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Gözlem altına alınan zanlılar emniyette ki sorgularının ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler. Gözlem altına alınan zanlılardan 2 kişinin ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü, bir kişinin ise görme engelli olduğu görüldü. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.