İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de denetimler sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs salgını sonrasında başlatılan ’yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri’ uygulanmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs salgını sonrasında başlatılan 'yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri' uygulanmaya devam ediyor.


Korona virüs salgını kapsamında vakaların kontrol edilemeyecek derecede artmasının ardından aralarında Düzce'nin de bulunduğu bir çok şehirde yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri başlatıldı. Bu kapsamda Düzce Valiliği'nin koordinasyonu ile birlikte şehrin dört bir yanında denetimler yapılıyor. Hem halk otobüslerinde, hem vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekipler tarafından denetimler sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.