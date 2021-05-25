Düzce'de denetimler sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs salgını sonrasında başlatılan 'yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri' uygulanmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını kapsamında Düzce'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda Düzce Valiliği'nin koordinasyonu ile birlikte merkez ve ilçelerde denetimler yapılıyor. Halk otobüslerinde, gıda satışının yapıldığı yerlerde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekipler tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.