Düzce'de derslik başına düşen öğrenci sayısı 19'a düştü

Buna göre 2002 yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 31 olurken, 2022 yılında bu rakam 19'a kadar düştü.

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitimde yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile ilgili olarak şehirlerin istatistiki bilgilerini paylaştı. Düzce'de bir çok çalışma yapıldığını paylaşan Bakanlık, Düzce'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ile ilgili de paylaşımlarda bulundu. Buna göre Düzce'de 2002-2003 eğitim öğretim döneminde ilköğretim öğrencilerine derslik başına 28, ortaokul öğrencilerine derslik başına 31 kişi düşüyordu. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine girildiği bu zamanlarda ise ilköğretim öğrencilerine derslik başına 17 ortaöğretim öğrencilerine ise derslik başına 19 öğrenci düştüğü açıklandı. Buna göre 20 yıllık değişim ile birlikte Düzce'de 2 bin olan derslik sayısı 4 bin 400'e yükseltilmiş oldu. Öte yandan 20 yıl önce 64 bin olan öğrenci sayısı ise 82 bine yükseldi.