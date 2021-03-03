Düzce'de dinamik denetim modeli toplantısı

Vali Cevdet Atay Başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum yetkililerinin katılımıyla, pandemi ile mücadelede Kontrollü Normalleşme döneminde Dinamik Denetim Modelinde yapılacak denetimler ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Vali Atay, "Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak tam normalleşmeye geçeceğiz" dedi.