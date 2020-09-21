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Düzce'de düğün salonları denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu boyunca düğün ve nikah salonlarını denetledi.


Düzce'de bulunan düğün salonlarının maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayeti Zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Düğün sürelerinin 1 saat ile sınırlanması ve müzik yasağının da denetlendiği denetimler kapsamında ekipler, salonlarda incelemede bulundu. Kurallara aykırı hareket eden mekanlar ve düğün sahipleri için yasal işlem yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim çalışmalarına düzenli olarak devam edecek.

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