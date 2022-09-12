Düzce'de eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Okula yeni başlayan çocuklar heyecanlı gözler ile çevreyi izlerken öğretmenler de öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına koştu. Düzce TOBB İlkokulunda düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı "İlköğretim Haftası" kutlama programına Vali Cevdet Atay, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Cevdet Atay, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyor,

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Şensoy, bu yıl eğitimde yaşanan ilkleri anlatarak “İnşallah bu sene maskesiz bir şekilde daha rahat nefes alarak daha verimli olarak yılı tamamlayacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane ana sınıfını açmayı hedefledik. Şu ana kadar bin 500 tane anaokulunu bitirmiş durumdayız. Köylerde de köy yaşam merkezlerini açtık. Bugünde, bir tanesinin açılışını Düzce'de yapacağız. Bu yıl ilk defa ders kitaplarının yanına yardımcı kaynak kitaplarını da verdik. Yine bu yıl ilk olarak okulların temizlik personelini ders yılı başlamadan 60 bin temizlik personeli okullarda görevlerine başladılar” diyerek yeni öğretimin öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ise 403 kurumda, 73 bin 291 öğrenciye hizmet vermek için 4 bin 860 öğretmen, 514 yöneticiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamanın, tekrar bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Velilerin desteğine ihtiyacımız var”

Kırbaç, eğitimin bir takım ve ekip işi olduğunu belirterek “Hiç şüphesiz öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devam etmeleri öğretmenlerimizin ve velilerimizin gayretleriyle olacaktır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi, alınan tedbirlerin yanı sıra hepimizin ortak hassasiyetiyle gerçekleşecektir. Eğitim bir takım ve ekip işidir. Hedeflediğimiz başarıyı yakalayabilmemiz için bu ekibin en vazgeçilmezi değerli velilerimizin sonsuz desteğine ihtiyacımız var. Düzce'mizde eğitim öğretimin tüm paydaşlarıyla el ele vererek, eğitimle ilgili süreçleri verimli ve etkin bir şekilde yürüteceğimize inancım tam. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimiz ve değerli ailelerine, saygıdeğer yönetici ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, başarı dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Program çocukların gösterileri, fidan dikimi ve sınıfların gezilmesiyle son buldu.