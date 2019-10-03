Düzce'de eğitimde 2023 vizyonu anlatıldı

2023 Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda yapılacak çalışmaları da açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Okullarda veli, öğretmen ve öğrenci dayanışmasının ve işbirliğinin daha kuvvetli sağlanmasını, öğrencilerin akademik başarısının arttırılmasını, sosyal ve ruhsal gelişimlerinin takip edilmesini hedefleyen ve il geneli ortaokul ve liselerde uygulanmakta olan, Başarıya Bir Adım Projesi faaliyetleri yeni eğitim öğretim döneminde de uygulanmaya devam ediyor.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin "Ölçme ve Değerlendirme" bölümünde yer alan; öğrencilerin "Eğitim kalitesinin arttırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecektir" ve "Akademik başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçütler ve değerlendirme biçimleri çeşitlendirilecektir" hedefleri çerçevesinde güncellenen projeler ana hatları ile koçluk sistemi, kazanım değerlendirme, akademik analiz, veli işbirliği ve kitap okuma faaliyetlerinden oluşuyor.

2023 Vizyon Belgesi, liselere ve yükseköğretime geçiş sınavlarının da değerlendirildiği açıklama şöyle: “2023 Vizyon Belgemizin temel unsurlarını öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve okul oluşturuyor. Bu çerçevede son sınıf öğrencilerimizin velilerine ulaşma yolları çoğaltılacak, özellikle okullarımızda yapılacak olan veli buluşmalarına önem verilecektir. Koç öğretmen uygulaması ile öğrencilerimizin akademik takiplerinin yanında, kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine önem verilecek, yapılacak olan kazanım değerlendirme çalışmaları çok iyi analiz edilecek ve bu konuda Düzce Ölçeme ve Değerlendirme Merkezi'mizden destek sağlanacaktır. Geçen yıl yapılan liselere geçiş sınavında ilimizden 3 öğrencimiz tam puan alarak gururumuz olmuştur. Aynı zamanda liselere geçiş sınavında ilimiz Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yine yükseköğretime geçiş sınavı sonuçlarına göre; 2018 ve 2019 yılında ilk binde 4'er öğrencimiz yer almış, ilk 5 binde 2018 yılında 25, 2019 yılında 41 öğrencimiz yer almıştır. İlk 10 bine bakacak olursak 2018 yılında 65, 2019 yılında 95 öğrencimiz yer almıştır. İlk 20 binde 2018 yılında 136, 2019 yılında 159 öğrencimiz, ilk 50 binde 2018 yılında 311, 2019 yılında 343 öğrencimiz yer alırken, ilk 100 binde 2018 yılında 523, 2019 yılında 614 öğrencimiz ve ilk 200 binde 2018 yılında 871, 2019 yılında ise 1037 öğrencimiz yer almıştır.”