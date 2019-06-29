Düzce'de eğitimde kapasite sorunu kalmayacak

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, eğitim alanındaki tüm inşaat işlerinin Bakanlık tarafından yatırım programına alındığını ve yakın zamanda Düzce'nin fiziki anlamda kapasite sorununun kalmayacağını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Derslik başına düşen öğrenci sayısının ilk ve ortaokullarda 18, liselerde ise 22 olduğunu kaydeden Murat Yiğit “Bizim derslik başına düşen öğrenci sayımız ilk ve orta okullarda 18. Liselerde ise 22. Bazı okullarımızda öğrenci sayılarımızda artış olabilir. Yatırımlar noktasında değerlendirdiğimizde Düzce'nin ihtiyacı olan tüm işlerimiz yatırım programına alınmış durumda” dedi.

Eski SSK alanına 24 + 24 derslikli iki ortaokul yapılacak

İkili eğitim veren okulların durumları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Yiğit, tüm inşaat işlerinin Bakanlık tarafından yatırım programına alındığını ve yakın zamanda Düzce'nin eğitim alanında kapasite sorununun kalmayacağını dile getirerek “İkili eğitim yapan okullarımız var. Örnekse Namık Kemal İlkokulu. Okulun hemen yanında yeni bina inşa ediliyor. Müteahhit ile yaşanan sıkıntılardan dolayı bir takım aksamalar oldu. İl Özel İdaremiz bu süreci takip ediyor. Önümüzdeki döneme yetişmesi mümkün görünmüyor. Mustafa Kemal Ortaokulunda da ikili eğitim yapılıyor. Bu konuda çok önemli bir gelişme oldu. Eski SGK arsası bize devredildi. Çok büyük bir alan. Biz inşallah buraya 24+24, 48 derslikli bir ortaokul yapmayı planlıyoruz. Uzunmustafa İlkokulu ikili eğitim yapıyor. Onun hemen yan tarafında bir ek binası var. Mustafa Kemal Ortaokulumuz oradan ayrıldığı zaman o iki bina Uzunmustafa İlkokulu için yeterli olacak. Yine bir diğer okulumuz Fatih İlk ve ortaokulu. Bunlar ikili eğitim halinde ama bina inşaatı devam ediyor. Müteahhit ile ilgili bir sıkıntı yok. İsmetpaşa Ortaokuluda dahil olmak üzere tüm okullarımızı planlamış durumdayız. Bu işler Bakanlık tarafından yatırım programına da alındı. Bu inşaatlar tamamlandığında Düzce'nin eğitim alanında bir kapasite sorunu kalmayacak. Şunu da biliyoruz ki Düzce nüfusu hızla artan bir il” diye konuştu.

Azmimilli Mahallesinde mahkeme süreci devam ediyor

Azmimilli Okulu'nun arsa problemi için de mahkeme sürecinin devam ettiğine işaret eden Yiğit şöyle devam etti: “Azmimilli okulu olduğu yerde devam ediyor. Bilindiği gibi ilkokul binasının olduğu alan sit alanı. Buraya yapılacak olan bina da belli. En fazla 10 derslikli bir okul yapılabiliyor. Mevcut okulun 22 şubesi var. İkili eğitim yapılması söz konusu olmayacağına ve öğrencilerin 10 derslikli bir binaya sığması mümkün olmayacağına göre bizim bir yeni bina yapmamız gerekiyor. Orada bir arsa problemimiz var. Bir arsa ile ilgili mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şuanda orada eğitim alanında bir sorun yok.”

“Öğrencileri sınavlara iyi hazırlıyoruz”

Murat Yiğit, Düzce'de öğrencilerin lise ve üniversite sınavlarına iyi hazırlanmaları noktasında bir çok yenilik yaptıklarının altını çizerek “Bakanlığımız LGS istatistiklerini hazırladı. Orada bir çok gösterge var. Biz yaklaşık 3 yıldır Başarıya Bir Adım Projesi'ni uyguluyoruz. Ölçme Değerlendirme Merkezimizle birlikte bu projemiz daha da değer kazandı. Biz okullarımızda hem Eğitim Bilişim Ağı destekli hem de öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize değerlendirme sınavları yapıyoruz ve sonuçları da analiz ediyoruz. Özellikle bakanlığımız tarafından hazırlanan örnek LGS sorularını çocuklarımıza sistemli bir şekilde çözdürüyoruz. Ailelerimiz ile görüşüyoruz. Koç Öğretmenlik Sistemi kurduk. Bu öğretmenlerimiz hem 8, hem de 12. sınıflarda çocuklarımızı takip ediyorlar” dedi.

“Sınav sendromu artık geride kalmalı”

Düzce'de yaşanan sınav sendromunun alınan neticeler doğrultusunda artık geride kalması gerektiğini ifade eden Yiğit, bu yıl LGS'de 3 Türkiye birincisi çıkartıldığını hatırlattı. Yiğit, fiziki şartların iyileşmesi ve öğretmen karosunun oturması ile birlikte başarının da arttığını dile getirerek “Düzce'de bir sınav sendromu var. Geldiğimizden beri 65 sayısı telaffuz ediliyor. Düzce deprem yaşamış ve eğitim süreci de bundan etkilenmiş bir il. O dönemde yıkılan binalar, öğretmen sirkülasyonu söz konusu. Bu yıllarda 75. sıralarda yer alıyorduk. Ama sürekli bir artış söz konusu. 2010'lu yıllarda 60 sıralara yükseldik. Biz LGS açısından değerlendirdiğimizde sıralamada 50'nin altına inmiş durumdayız. Bence iyi bir durumdayız. İnşallah daha iyi noktalara da geleceğiz. Çünkü artık öğretmen kadromuz oturuyor. Öğretmenlerin ilimizde kalma süresi arttıkça başarımız da artıyor. Fiziki ortamlarımız güzelleşti. Deprem travması atlatıldı. Biz bu sınavda 3 tane Türkiye birincisi çıkarttık. Bu öğrencilerimizin 2 tanesi devlet okulundan. Nüfusumuza ve öğrenci sayımıza oranladığımızda bu birincilikler Düzce için çok önemli bir gelişmedir. Biliyoruz ki çocuklarımızda bu kapasite var. Bizde şuanda onların karşılığını verebilecek durumdayız. Bu travmaları artık bitirmemiz lazım. Düzce eğitim öğretimde her geçen gün daha da iyiye gidiyor” şeklinde açıklama yaptı.

"Öğretmen sayımız artıyor"

Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Düzce merkez ve Akçakoca merkez dışındaki bölgelerin zorunlu hizmet bölgesi olduğunu, bu sebeple her il dışı atamada öğretmen sayısının arttığını söyleyerek “Bizim şuanda öğretmen açığımız var. Ancak 500 civarında ücretli öğretmen çalıştırıyoruz. Bu arkadaşlarımız gelende kendi alanlarında çalışıyorlar. Özellikle branşlarda buna dikkat ediyoruz. Öğretmen ataması beklentimiz var. Bilindiği gibi Düzce merkez ve Akçakoca merkez hariç diğer ilçeler zorunlu hizmet bölgesi. Yani her il dışı atama döneminde bizim öğretmen sayımız artıyor. 1 öğretmenimiz gidiyorsa 100 öğretmenimiz ilimize atanıyor. Yerleşik öğretmen kadrosu eğitimde kalitenin artması açısından çok önemli. Zorunlu hizmet bölgesi olmamızın da böyle bir avantajı var. Burada zorunlu hizmetlerini yapan arkadaşlarımız buraya alışıyor ve gitmek istemiyor” diye konuştu.