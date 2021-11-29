Düzce'de eğitime bir gün ara

Marmara ve Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos hayatı adeta felç etti. Düzce kent merkezinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, bazı binaların üzerindeki tenteler uçtu. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli, Sakarya'dan sonra Düzce'de de yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime bir gün ara verileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Düzce Valisi Cevdet Atay, “Kıymetli hemşehrilerim Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” dedi.