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Düzce'de eğitime kar engeli

DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Okula giden öğrenciler ise tatil edildiğini öğrenince hem sevindiler hem de sitem ettiler.


Düzce'de etkili olan kar yağışı, eğitime geçici olarak ara verilmesine neden oldu. 08 Ocak 2019 günü il genelinde okullar tatil edildi. Sabahın erken saatinde okula giden ve ikinci derste okulların tatil oluğunu öğrenin çocuklar ise çok sevindiler. Okul bahçesinde servis araçlarını bekleyen öğrenciler kar topu oynayarak tatil sevincini yaşadılar. Öğrenciler, “Okulların tatil olması bizleri çok sevindirdi. Valimize sesleniyorum keşke okulları daha erken tatil etseydi. Bir hafta tatil olmasını bekliyoruz” dediler.

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