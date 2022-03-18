Düzce'de eğitime kar engeli

Düzce'de meteorolojiden yapılan kar uyarısı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından Düzce'de eğitim ve öğretime 18 Mart 2022 günü ara verildiği açıklandı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Meteorolojik verilere göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 18 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca alınan karar göre engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacakları açıklandı.