Düzce'de eğlence mekanlarına operasyon

Düzce'de emniyet ekipleri yasa dışı bahis ve siber suçlarla ilgili eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi. 102 işyeri ve 699 şahıs kontrol edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren'in koordinatörlüğünde Düzce'de operasyonlar devam ediyor. Bu çerçeve de yasa dışı bahis ve siber suçlarla ile ilgili şehir merkezindeki iş yerlerine operasyon düzenlendi. 96 personelin katıldığı eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 102 işyeri denetime girdi. İşletmelerde bulunan toplam 699 şahıs kontrol edilirken bu şahıslardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir kıraathanenin de alkol sunumu yaptığı tespit edilince, işletmeye tutanak tutuldu. İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada Kurban Bayramı Emniyet tedbirleri çerçevesinde çeşitli denetim ve operasyonların devam edeceği belirtildi.