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Düzce'de elim sende projesi devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Elim Sende Projesi devam ediyor.

Özel eğitim alanında eğitim veren milli eğitim kurumları tarafından yürütülen projede özel öğrencilerin eğitimi evlerinde sürdürülüyor.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Düzce'de özel eğitim alanında eğitim veren kurumlar tarafından yürütülen Elim Sende projesi tüm hızı ile devam ediyor. Özel eğitim gören öğrencilere evlerinde özel eğitim materyal desteği verildi. Öğrenciler evlerinde materyallerle vakit geçirirken, uzun süre evde kapalı kalmalarından dolayı davranış problemleri, iletişim sorunları için de öğretmenler tarafından rehberlik eğitimi de verildi. Psiko sosyal desteklerinde verildiği öğrencilere, öğretmenler tarafından uzmanlık alanlarına göre faaliyetler yapıldı.

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