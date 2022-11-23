Düzce'de en büyük hasar dolapların devrilmesi ev eşyalarının kırılması ile meydana geldi

Düzce'de meydana gelen depremde, en büyük zarar evlerde dolapların ve eşyaların devrilerek kırılması ile oluştu. Yüzlerce evde, kırılan tabaklar, televizyonlar ve eşyaların yeniden temin edilmesinin bedeli binlerce lirayı bulabiliyor.

Düzce Dereli Tütüncü Mahallesinde oturan emekli bankacı Adem Ceylan, gece evdeki dolapların büyük bir gürültü ile devrilmesi neticesi çok miktarda eşyanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Odalardaki dolapların devrilmesi sebebiyle, yemek takımları, porselen tabak, cam bardak ve mutfak eşyalarının kırıldığını belirten Adem Ceylan, kırılan eşyaların yerine konulmasının maliyetinin 30 bin lirayı geçtiğini belirtti. Her hangi bir yaralanma ve can kaybı olmamasına şükrettiklerini ifade eden Adem Ceylan, kırılanın bir şekilde devletin desteği, milletin yardımlaşması ile yerine konulabileceğini sözlerine ekledi.

AFAD kanununa göre, deprem ve sel gibi tabii afetlerde meydana gelen zararlar, vilayetlerdeki Defterdardıklar'a bağlı Zarar Tespit Komisyonuna sunuluyor. Olay anına ilişkin görüntü, fotoğraf ve materyaller ile dilekçe ile komisyona müracaat ediliyor. Kayıt altına alınan zararlar için, AFAD İl Müdürlüğü Ankara'dan tahsisat talep ediyor. Zararlar genel bütçeden aktarma yapıldığında hak sahiplerine nakden ödeniyor.