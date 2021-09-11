Düzce'de enerji festivali düzenlenecek

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin doğal güzellikleri, sportif faaliyetleri gibi etkinliklerin yer alacağı Macera Temalı Cazip Enerji Festivali için çalışmalar başladı. Organizasyon komitesi Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek festival hakkında bilgiler verdi.

Düzce son yılların en büyük etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Düzce'nin doğal güzellikleri ve sportif faaliyetlerinin yer alacağı Macera Temalı Cazip Enerji Festivali için çalışmalar başlatıldı. Düzce Genç Eller Derneği ve Düzce Meraklılar Platformu tarafından hazırlanan festivalde Düzce'nin çeşitli etkinlikleri bir araya toplanacak. Rafting, Paddle Board, ATV Safari, Yamaç Paraşütü, Doğa yürüyüşleri, Bisiklet safarileri gibi etkinliklerin yer alacağı 4 gün boyunca yapılacak olan Enerji Festivali'nin organizasyon komitesi Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Festival hakkında bilgiler veren organizasyon komitesi Düzce'nin tanıtımının ciddi oranda yapılacağı bir etkinlik planladıklarını belirtirken, festivali 18-21 Ağustos 2022 tarihlerinde ‘Suyu takip et, Enerjiyi yakala' sloganı ile yapmayı düşündüklerini dile getirdi. Vali Atay, Düzce'nin tanıtımı için güzel düşünülen bir festival olduğunu belirterek destek olacaklarını belirti.