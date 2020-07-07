Düzce'de erzak kumbarası dönemi başladı

Faruk Özlü'nün talimatıyla başlatılan Erzak Kumbarası Projesi hayata geçirildi.

Düzce'de çeşitli bölgelere koyularak ihtiyaç sahipleri için kuru Erzak kumbarası olarak kullanılacak olan kutuların ilki çoban bulvarındaki bir marketin önüne koyuldu. 3 adet daha kurulacak olan kumbaralar büyük marketlerin önünde kurulmaya devam edecek. Kumbarada biriken erzaklar Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından haftalık toplanarak müdürlük bünyesindeki hayır çarşısında vatandaşlara verilmek üzere dağıtılacak. İlk kumbara Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin de katılımıyla yerleştirildi.