Düzce'de eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu. Kadın hastaneye kaldırılırken eşi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Bahçeşehir Bölgesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evlerinde tartışmaya başlayan karı koca kavgası daha sonra şiddetlendi. S.E. isimli koca, karısı M.E.'yi ev içinde darp etmeye başladı. Yardım seslerini duyan komşular durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler M.E. isimli kadının darp edildiğini tespit edip bölgeye 112 Acil Ambulans ekipleri istedi. Koca S.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. M.E. isimli kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşine darp ve şiddet uygulayan S.E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.