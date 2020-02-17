İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesinden acı bekleyiş

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Özlem Pirdal’ın yapılan otopsi işleminde, sırtından ve göğsünden 4 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Özlem Pirdal'ın yapılan otopsi işleminde, sırtından ve göğsünden 4 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.


Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi Ziya Pirdal tarafından bıçaklanarak öldürülen Özlem Pirdal'ın cenazesi Düzce Üniversitesi Adli Tıp Morgunda otopsiye alındı. Yapılan otopside Pirdal'ın, göğsünden ve sırtından 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edildi. Otopsi sırasında morgun önünde bekleyen Özlem Pirdal'ın babası Recep Bekir G., amcası ve kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Pirdal'ın cenazesi, otopsinin ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.