İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Düzce’nin Turaplar köyünde iki katlı evin üst katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Düzce'nin Turaplar köyünde iki katlı evin üst katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.



Yangın, merkeze bağlı Turaplar köyünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 katlı evin üst katında yaşayan S.T. ocağa yemek koyduktan sonra uyuya kalınca yangın çıktı. Dumanı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptıkları ihbar ile Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen S.T.'ye müdahale ambulansta yapıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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